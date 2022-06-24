UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ощадбанк начнет принимать заявки на получение грантов "єРобота": когда можно подаваться

Фото: Ощадбанк начнет принимать заявки на получение грантов в рамках программы "єРобота" (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Ощадбанк начнет принимать заявки на получение грантов до 250 тысяч гривен в рамках программы "єРобота" с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что по решению Кабмина Ощадбанк стал уполномоченным банком новой государственной программы "єРобота" по предоставлению украинцам грантов на запуск нового или развитие существующего бизнеса.

"Именно с этой даты все желающие смогут подать заявку с бизнес-планом по созданию или развитию собственного дела в отделения Ощада. Сейчас разрабатывается возможность подачи заявок и через портал Дія", - сообщает пресс-служба.

За счет гранта предприниматель или юридическое лицо смогут частично оплатить аренду, приобрести оборудование или оплатить сырье и материалы. Если же владелец бизнеса создаст одно или два рабочих места на период более 3 лет и уплатит налоги, грант не нужно будет возвращать.

"После рассмотрения проекта в случае его соответствия критериям программы грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя гранта в Ощадбанке. Решение о предоставлении гранта будет приниматься Государственной службой занятости", - добавляют в банке.

Напомним, в Украине анонсировали грантовые программы "єРобота" - кто может получить деньги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк