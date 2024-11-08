"Ощадбанк" готовий ініціювати стягнення ТРЦ "Гулівер", якщо його передадуть в управління

"Будемо звертатися із стягненням на об’єкт. Це смішно, вони (АРМА – ред.) з першого дня розуміли позицію державних банків, і так поводяться, ніби позиції державних банків не існує. Чому ми маємо звертатися до когось? Чому вони не врахували це? Вони при розробці документації мали б врахувати позицію державних банків, чому вони не прописали? Чому ми маємо бігати за АРМА і щось випрошувати? Ми будемо звертатися із стягненнями на об’єкт, от і все. Це те, що ми говорили з самого початку, ми в травні про це сказали, і на ВР про це сказали, що так буде, і воно так і є. Хтось хоче забрати гроші державних банків", - зазначив Мілютін.

Також він висловив обурення тим, що замість виплат за кредитом державним банкам дохід від "Гуліверу" планують передати "незрозумілому управителю".

"Такі плани є – залишити банки без оплати за кредитом, комусь віддати все, що заробляє "Гулівер", з якимось незрозумілим управителем. А що там за умови? Вони планують 10% від виручки відправляти в бюджет за управління, а рештою управитель може розпоряджатися на свій розсуд. Що це таке? У нас з поточним власником домовленість була, що 40% банки отримають державні", - наголосив представник "Ощадбанку".

Мілютін зазначив, що АРМА точно знає про заборгованість "Гуліверу" перед державними банками, але представники агентства не зверталися до банку з пропозицією обговорити, як можна забезпечити інтереси "Ощадбанку" і "Укрексімбанку".

"На мій погляд, мало б бути звернення агенції до «Ощадбанку» і «Укрексімбанку», оскільки це консорціумний кредит, з запитом на те, яким чином треба визначити умови конкурсу на управління цим об’єктом. Однозначно ми б зайняли позицію, що має сплачуватися той кредит, відповідно до фінансових моделей, які були у нас розраховані з ТОВ "ТРИ О"… Приблизно ми бачили так, що десь 40% від виручки мало направлятися постійно на виплату боргу. І це було реально абсолютно. Щонайменше 40", - пояснив він.