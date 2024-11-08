"Ощадбанк" готов инициировать взыскание ТРЦ "Гулливер", если его передадут в управление

"Будем обращаться с взысканием на объект. Это смешно, они (АРМА – ред.) с первого дня понимали позицию государственных банков, и так поступают, будто позиции государственных банков не существует. Почему мы должны обращаться к кому-нибудь? Почему они не учли это? Они при разработке документации должны учесть позицию государственных банков, почему они не прописали? Почему мы должны бегать за АРМА и что-то выпрашивать? Мы будем обращаться с взысканиями на объект, вот и все. Это то, что мы говорили с самого начала, мы в мае об этом сказали, и на ВР об этом сказали, что так будет и оно так и есть. Кто-то хочет забрать деньги государственных банков", - отметил Милютин.

Также он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам доход от "Гулливера" планируют передать "непонятному управляющему".

"Такие планы есть – оставить банки без оплаты по кредиту, кому-то отдать все, что зарабатывает "Гулливер", с каким-то непонятным управляющим. А что там при условии? Они планируют 10% от выручки отправлять в бюджет за управление, а остальным управляющий может распоряжаться по своему усмотрению. Что это такое? У нас с текущим владельцем договоренность была, что 40% банки получат государственные", - подчеркнул представитель "Ощадбанка".

Милютин отметил, что АРМА точно знает о задолженности "Гулливера" перед государственными банками, но представители агентства не обращались в банк с предложением обсудить, как можно обеспечить интересы "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

"На мой взгляд, должно быть обращение агентства в "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", поскольку это консорциумный кредит, с запросом на то, каким образом нужно определить условия конкурса на управление этим объектом. Однозначно мы бы заняли имеющую позицию уплачиваться тот кредит, согласно финансовым моделям, которые были у нас рассчитаны с ООО "ТРИ О"… Приблизительно мы видели так, что где-то 40% от выручки должно было направляться постоянно на выплату долга. И это было реально абсолютно. объяснил он.