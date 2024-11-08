RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Ощадбанк" готов инициировать взыскание ТРЦ "Гулливер", если его передадут в управление

Фото: "Ощадбанк" готов инициировать взыскание ТРЦ "Гулливер" (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Государственный "Ощадбанк" планирует инициировать процесс взыскания здания ТРЦ "Гулливер" в свою пользу в случае, если Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передаст объект в управление другой компании.

Об этом заявил заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL Арсен Милютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

"Будем обращаться с взысканием на объект. Это смешно, они (АРМА – ред.) с первого дня понимали позицию государственных банков, и так поступают, будто позиции государственных банков не существует. Почему мы должны обращаться к кому-нибудь? Почему они не учли это? Они при разработке документации должны учесть позицию государственных банков, почему они не прописали? Почему мы должны бегать за АРМА и что-то выпрашивать? Мы будем обращаться с взысканиями на объект, вот и все. Это то, что мы говорили с самого начала, мы в мае об этом сказали, и на ВР об этом сказали, что так будет и оно так и есть. Кто-то хочет забрать деньги государственных банков", - отметил Милютин.

Также он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам доход от "Гулливера" планируют передать "непонятному управляющему".

"Такие планы есть – оставить банки без оплаты по кредиту, кому-то отдать все, что зарабатывает "Гулливер", с каким-то непонятным управляющим. А что там при условии? Они планируют 10% от выручки отправлять в бюджет за управление, а остальным управляющий может распоряжаться по своему усмотрению. Что это такое? У нас с текущим владельцем договоренность была, что 40% банки получат государственные", - подчеркнул представитель "Ощадбанка".

Милютин отметил, что АРМА точно знает о задолженности "Гулливера" перед государственными банками, но представители агентства не обращались в банк с предложением обсудить, как можно обеспечить интересы "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

"На мой взгляд, должно быть обращение агентства в "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", поскольку это консорциумный кредит, с запросом на то, каким образом нужно определить условия конкурса на управление этим объектом. Однозначно мы бы заняли имеющую позицию уплачиваться тот кредит, согласно финансовым моделям, которые были у нас рассчитаны с ООО "ТРИ О"… Приблизительно мы видели так, что где-то 40% от выручки должно было направляться постоянно на выплату долга. И это было реально абсолютно. объяснил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк