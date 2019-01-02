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"Ощадбанк" будет обслуживать клиентов на линии разграничения

Новости » Общество    02.01.2019 - 11:21
"Ощадбанк" будет обслуживать клиентов на линии разграничения
Фото: "Ощадбанк" (РБК-Украина)

Мобильное подразделение будет обслуживать клиентов банка с 3 по 4 января

"Ощадбанк" будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МинВОТ в Twitter.

Как сообщается, мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов банка на линии разграничения в Донецкой области в период с 3 по 4 января.

"О графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено дополнительно", - отметили в МинВОТ.

&quot;Ощадбанк&quot; будет обслуживать клиентов на линии разграничения

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 1 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный.

Добавим, в конце декабря 2018 года российско-оккупационные войска не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) к семи населенным пунктам на Донбассе.

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Новости Украины ОщадбанкДонбассДонецкая областьМинВОТ
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