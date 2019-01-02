"Ощадбанк" обслуговуватиме клієнтів на лінії розмежування

Фото: "Ощадбанк" (РБК-Україна)

Мобільний підрозділ обслуговуватиме клієнтів банку з 3 по 4 січня

"Ощадбанк" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МінТОТ у Twitter.

Як повідомляється, мобільний підрозділ "Ощадбанку" буде обслуговувати клієнтів банку на лінії розмежування у Донецькій області у період з 3 по 4 січня.

"Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено додатково", - зазначили в МінТОТ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 1 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий.

Додамо, наприкінці грудня 2018 року російсько-окупаційні війська не пустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) до семи населених пунктів на Донбасі.