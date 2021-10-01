Ощадбанк с 1 октября будет закрывать счета украинцев: кого это коснется

Государственный Ощадбанк с 1 октября 2021 года будет закрывать текущие и депозитные счета, операции по которым не проводились в течение трех лет и более. Это произойдет, если владельцы счетов не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и верификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление банка.
Как отметили в банке, если до 30 сентября 2021 года клиент не обратится в учреждение Ощадбанка, то:
Напомним, ранее Ощадбанк продлил срок действия платежных карточек переселенцев.