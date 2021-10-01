UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ощадбанк с 1 октября будет закрывать счета украинцев: кого это коснется

Автор: Александр Белоус

Государственный Ощадбанк с 1 октября 2021 года будет закрывать текущие и депозитные счета, операции по которым не проводились в течение трех лет и более. Это произойдет, если владельцы счетов не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и верификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление банка.

Как отметили в банке, если до 30 сентября 2021 года клиент не обратится в учреждение Ощадбанка, то:

  • Ощадбанк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады;
  • Ощадбанк посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора и закрытие счета;
  • такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания с суммы недвижимого вклада.

Напомним, ранее Ощадбанк продлил срок действия платежных карточек переселенцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк