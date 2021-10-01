Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців: кого це торкнеться

Державний Ощадбанк з 1 жовтня 2021 року закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювались протягом трьох років і більше. Це відбудеться, якщо власники рахунків не прийшли до банку для актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву банку.
Як зазначили в банку, якщо до 30 вересня 2021 року клієнт не звернеться до установи Ощадбанку, то:
Нагадаємо, раніше Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток переселенців.