Ощадбанк с 1 октября будет закрывать счета украинцев: кого это коснется
Фото: Ощадбанк будет закрывать счета украинцев с 1 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Государственный Ощадбанк с 1 октября 2021 года будет закрывать текущие и депозитные счета, операции по которым не проводились в течение трех лет и более. Это произойдет, если владельцы счетов не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и верификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление банка.
Как отметили в банке, если до 30 сентября 2021 года клиент не обратится в учреждение Ощадбанка, то:
- Ощадбанк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады;
- Ощадбанк посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора и закрытие счета;
- такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания с суммы недвижимого вклада.
Напомним, ранее Ощадбанк продлил срок действия платежных карточек переселенцев.