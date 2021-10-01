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Ощадбанк с 1 октября будет закрывать счета украинцев: кого это коснется

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Украина, Пятница 01 октября 2021 08:49
Ощадбанк с 1 октября будет закрывать счета украинцев: кого это коснется Фото: Ощадбанк будет закрывать счета украинцев с 1 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный Ощадбанк с 1 октября 2021 года будет закрывать текущие и депозитные счета, операции по которым не проводились в течение трех лет и более. Это произойдет, если владельцы счетов не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и верификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление банка.

Как отметили в банке, если до 30 сентября 2021 года клиент не обратится в учреждение Ощадбанка, то:

  • Ощадбанк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады;
  • Ощадбанк посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора и закрытие счета;
  • такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания с суммы недвижимого вклада.

Напомним, ранее Ощадбанк продлил срок действия платежных карточек переселенцев.

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