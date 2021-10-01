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Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців: кого це торкнеться

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 08:49
Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців: кого це торкнеться Фото: Ощадбанк закриватиме рахунки українців з 1 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний Ощадбанк з 1 жовтня 2021 року закриватиме поточні та депозитні рахунки, операції за якими не здійснювались протягом трьох років і більше. Це відбудеться, якщо власники рахунків не прийшли до банку для актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву банку.

Як зазначили в банку, якщо до 30 вересня 2021 року клієнт не звернеться до установи Ощадбанку, то:

  • Ощадбанк змінить облік залишків коштів на таких рахунках та обліковуватиме їх як нерухомі вклади;
  • Ощадбанк вважатиме, що клієнт у такий спосіб дав згоду на розірвання договору та закриття рахунку;
  • такі дії вважатимуться згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами Ощадбанку, та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу.

Нагадаємо, раніше Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток переселенців.

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Ощадбанк
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