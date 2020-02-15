Осенью выборы должны состояться и на Донбассе, и в Крыму, - Зеленский

Местные выборы в Украине осенью также должны состояться на Донбассе и в Крыму. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства заявил, что сегодняшней целью Киева является проведение выборов на всей территории Украины, включая Донбасс и Крым. Он добавил, что выборы на оккупированных территориях невозможно провести без политических условий.

"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром легитимными", - отметил он.

По словам Зеленского, украинские власти готовы договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с представителями международно непризнанных "республик".

"Вы знаете, нас убеждают в том, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто являются непризнанными с точки зрения международного права", - заявил глава государства.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о существовании определенных условий, без выполнения которых выборы на оккупированных территориях Донбасса невозможны. Он добавил, что логично провести местные выборы одновременно на всей территории Украины.