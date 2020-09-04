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Восени є ризик накладання грипу на COVID-19, - Шмигаль

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 19:18
Восени є ризик накладання грипу на COVID-19, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні система охорони здоров'я в Україні готова набагато краще, ніж було на початку пандемії коронавірусу. Однак восени існує ризик накладання грипу на епідемію COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Щоб уникнути накладання цих двох хвороб, український прем'єр закликав українців вакцинуватися від грипу.

Шмигаль наголосив, що накладання цих двох хвороб може спричинити важкі наслідки, про які "ще світ не знає".

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу з початку пандемії.

Крім того, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав кількість ліжок для хворих на коронавірус, які є в наявності станом на сьогодні.

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