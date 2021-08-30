Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского

С приходом к власти Владимира Зеленского едва ли не каждый политический сезон начинается с разговоров о планах правящей команды заменить кого-то из министров. Эта пленарная сессия, которая стартует 7 сентября, не будет исключением.

Информация о масштабных перестановках в правительстве разлетелась в СМИ еще перед тем, как депутаты ушли на летние каникулы: якобы вместе с отставкой Арсена Авакова Рада могла уволить еще пять или шесть министров. Тогда все ограничилось только версиями в медиа. Но доля правды в тех разговорах все же была.

Совсем недавно это косвенно подтвердил и сам президент. На вопрос телеканала "Интер" о том, будут ли увольнения в Кабмине, Зеленский ответил утвердительно.

"Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени", – заявил глава государства перед Днем независимости.

Несколько информированных собеседников РБК-Украина подтвердили, что отставки в Кабмине планируются уже в сентябре. По предварительной информации, депутаты могут заменить до пяти министров. Фамилии всех из них уже проскакивали в СМИ в середине июля.

Шорт-лист

"Если говорить в общем о корректировке работы исполнительной власти, то фактически во время каждой сессии у нас были кадровые изменения. Поэтому я оцениваю такую возможность на этой сессии как достаточно высокую. Полное изменение Кабмина маловероятно. Это будут, очевидно, точечные изменения для усиления отдельных министерств", – сказала изданию замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она уточнила, что после любых увольнений депутатам предстоит сразу же и заполнить вакантные посты, "чтобы вверенная им сфера получила позитивные сигналы". А для этого кандидатам нужно встретиться как минимум с фракцией монобольшинства. "Этот процесс можно начать, когда Верховная рада уже вернется к пленарному режиму", – добавила Кравчук.

В Команде Зеленского готовят на осень перестановки в Кабмине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Не секрет, что финальное слово по любым ротациям в Кабмине – за президентом и его Офисом. Кадровые решения на Банковой могут зреть месяцами, но воплощаться и даже переигрываться в считанные дни. По каким-то министрам они еще вызревают, а по кому-то уже перезрели.

Как рассказывают информированные источники издания, своих должностей этой осенью могут лишиться от трех до пяти членов Кабмина. Самые шаткие позиции, по словам опрошенных нами собеседников, у министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра соцполитики Марины Лазебной.

Будущее Тарана в Минобороны оказалось под угрозой после того, как он вошел в конфликт с бывшим главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Плюс правящую команду не устраивала команда заместителей, работавшая с министром. Хомчака перевели в СНБО, замов "почистили", но от этого все остальные вопросы по Тарану не отпали.

Нардепы также вменяют ему то, что он тормозит оборонную реформу и вообще слабо ее понимает. Инициатива об отставке и назначении министра обороны, по закону, должна исходить от президента.

"На его пост ищут человека по типу Андрея Загороднюка, возглавлявшего Минобороны в правительстве Гончарука. Но этот человек должен быть более приближенным к президентской команде", – сказал один из собеседников в окружении Зеленского.

За отставку Тарана также выступают в "Голосе". По словам главы фракции этой политсилы Ярослава Железняка, он с коллегами готов поддержать этот вопрос, если его вынесут в зал.

"У нас пока больше всего претензий к Тарану, который допустил провал по многим направлениям его ведомства, срывает оборонные закупки. Мы считаем, что он должен уйти в отставку", – сказал руководитель фракции "Голос".

Министра обороны Андрея Тарана могут отправить в отставку (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Вице-премьера Уруского "отправляют" в отставку уже как минимум полгода. По крайней мере, столько в информационной среде вращаются разговоры о его возможном уходе с поста главы Минстратегпрома.

Собеседники издания не под запись признают, что Уруский "не блещет" эффективностью в своем кресле. Как уточнил один из источников, у вице-премьера есть большие "пробелы" по части принятия подзаконных актов и это уже начало всерьез раздражать депутатов.

Ключевая претензия к Марине Лазебной сводится к тому, что она якобы сблизилась с профсоюзами. В провластной команде уже посылали ей "сигналы", выражая свое недовольство этой "дружбой". Но, судя по всему, выводов она не сделала, говорит один из собеседников РБК-Украина.

По словам нескольких источников, против Лазебной также играют ее "не особо конструктивные" отношения с профильным комитетом, в частности с его главой – Галиной Третьяковой.

"К ведомству Лазебной сейчас будет приковано внимание из-за пенсионной реформы, поэтому там требуется усиление", – объяснил один из собеседников.

Другой источник издания уточнил: вопрос об отставке Лазебной уже поднимался не раз, но за нее постоянно вступался сам премьер Денис Шмыгаль. Не исключено, что и в этот раз ситуация может повториться.

Недовольство работой Министерства соцполитики высказывают и в группе "Довира", которая нередко подставляет плечо "Слугам народа" во время важных голосований. Руководитель этой группы Олег Кулинич обратил внимание на проблемы с субсидиями и работой органов соцзащиты на местах.

"Неужели Министерство соцполитики не понимает, что у нас вообще нет банковской инфраструктуры в селах, когда принимает решение об отмене доставки пенсий и их перевода на банковские карточки почти для всех категорий пенсионеров? Затем это же министерство, уже после десятков обращений народных депутатов, после того, как это вызвало огромное возмущение в обществе, принимает и отменяет собственное решение", – сетует глава группы "Довира".

Лонг-лист

Еще два члена Кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок – это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Но опрошенные изданием собеседники по-разному оценивают вероятность их отставки, начиная от "скорее всего" и заканчивая "под сомнением".

"К Малюське, на самом деле, нет каких-то категоричных претензий. Вероятно, здесь повторится ситуация с Криклием: он сам уйдет и вся команда его поблагодарит за работу", – предположил один из влиятельных собеседников в "Слуге народа".

Еще один источник издания полагает, что разговоры об отставке Малюськи и Ткаченко запускаются в информпространство целенаправленно. Он добавил, что недавно во фракции монобольшинства проводили внутренний опрос насчет эффективности министров – Ткаченко оказался в топ-пять.

"К тому же большинство, если не все члены "Слуги народа", которые входят в профильный гуманитарный комитет, вполне довольны его деятельностью на посту. И вряд ли они будут рады его возможному уходу", – уточнил другой собеседник.

По информации РБК-Украина, желание отставки Ткаченко исходит от части окружения президента. Там якобы считают, что ему не хватает "хозяйственности", которой должен обладать глава Минкульта.

Во-вторых, Ткаченко ввязался в аппаратную борьбу за Государственное агентство развития туризма. Он не хочет передавать его от Минкульта к Мининфраструктуры, а глава МИУ Александр Кубраков на хорошем счету у президента и его Офиса. Не в плюс Ткаченко также играют мелкие скандалы, связанные с ним и его ведомством, которые ловко раскручивают его оппоненты.

"У него есть такая черта – он умеет пожаловаться президенту по поводу своей деятельности и президент меняет решение. Возможно, и в этот раз так сработает", – говорит один из собеседников.

Но дело в том, что в этот раз на Банковой уже присмотрели готового кандидата на место Ткаченко. А это значит, что правящая команда всерьез раздумывает о его отставке. По информации РБК-Украина, сменить Ткаченко на его посту может его первый заместитель – Ростислав Карандеев.

В правительстве могут заменить до пяти министров (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время подготовки этого материала мы обратились к премьеру и пятерым министрам, под которыми, по нашим данным, пошатнулись кресла. Все они воздержались от комментариев.

"Практика политической команды президента Владимира Зеленского свидетельствует о том, что у нас нет "пожизненных министров", и работа каждого оценивается по результатам деятельности. Такой позиции в полной мере придерживаются и в правительстве, и во фракции "Cлуги народа", – сказал РБК-Украина представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Но, по его словам, оснований говорить о каких-либо кадровых перестановках в правительстве пока нет.

Мнения большинства оппозиционных фракций насчет ротаций в Кабмине во многом совпадают: точечные замены мало на что повлияют. Позиция ОПЗЖ состоит в том, что все правительство должно уйти в отставку, сказал РБК-Украина представитель этой политсилы Юрий Павленко.

"Тяжело выделить одного конкретного министра и в этом даже нет смысла, потому что общая политика Кабмина провальная", – говорит нардеп.

Похожую оценку правительству дают и в "Евросолидарности". По словам Ростислава Павленко, их фракция выступает за полную перезагрузку Кабмина.

"Каким бы не было имя и фамилия премьера – все они лишь исполнители и последователи того, что делает Зеленский и его команда на Банковой. Для того, чтобы Украина избежала того социально-экономического кризиса, который на нас надвигается, нужно профессиональное руководство", – сказал нардеп.

В "Батькивщине" отметили, что у них есть множество претензий к работе правительства Шмыгаля, а потому трудно оценивать работу конкретных министров.

"Нужно всегда смотреть на работу Кабинета министров как целостного организма. И в этом плане как раз есть полно вопросов, потому что основной индикатор жизни страны — это социально-экономический уровень жизни людей. Если он падает, если не разрешена проблема тарифов, если вносят вредные законопроекты, то "Батькивщина" не может одобрительно оценивать работу всего правительства", – отметил замглавы этой партии Иван Крулько.

В оппозиции считают, что нужно менять весь Кабмин (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Отдельно стоит упомянуть об еще одной должности в Кабмине, которая в перспективе также может остаться вакантной. Министра развития общин и территорий Алексея Чернышева рассматривают как одного из основных кандидатов на пост главы КГГА вместо Виталия Кличко.

"Никто не спешит его увольнять. Возможно, его кто-то накрутил, а Офис всего лишь подхватил эту историю и подыграл. Дела и подозрения в отношении представителей окружения Кличко будут бить по его рейтингу сильнее, чем его отставка", – говорит один из источников в команде Зеленского.

Прежде чем провести замену главы КГГА, на Банковой хотят принять новый закон о столице, чтобы потом Конституционный суд с легкостью не отменил это назначение. Так что перевод Чернышова – дело не ближайшей перспективы.

Все остальные кадровые ротации в ОП наметили на конец сентября. Пока же все упирается в традиционную проблему, с которой всякий раз сталкивается правящая команда – поиск кадров и преемников.