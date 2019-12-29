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Осінній призов: в ЗСУ будуть служити 9 тис. осіб

Новини » Суспільство     29.12.2019 - 14:24
Осінній призов: в ЗСУ будуть служити 9 тис. осіб
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Більше 3 тисяч призовників відразу підписали контракт на військову службу

В Україні завершився осінній призов громадян на строкову військову службу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрмияInform.

Також зазначається, що почалася робота по вивченню призовного ресурсу весняної кампанії наступного року.

За словами начальника відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковника Миколи Качаненко, в цілому на строкову військову службу були призвані 15 тис. 200 хлопців, з яких, як і передбачалося, 9 тис. поповнять військові частини Збройних сил України.

До того ж, станом на 27 грудня, 3340 призовників відразу підписали контракт на військову службу.

При цьому підполковник уточнив, що раніше всіх призовну кампанію завершили військкомати південних областей.

"Це не тому, що працювали краще - так склали графік, за яким і відбували юнаки в навчальні центри", - пояснив він.

Качаненко також зазначив, що чинна призовна кампанія проходила більш організовано, ніж попередня весняна.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні розпочався осінній призов на строкову військову службу. Термін служби в армії становить 18 місяців для призовників, які не мають вищої освіти та 12 місяців для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра.

Додамо, що в 2018 році під час осіннього призову в армійські лави планували залучити майже 18 тисяч осіб.

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