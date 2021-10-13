Осенний бьюти-тренд, который понравится женщинам и мужчинам

Холодный сезон осень-зима 2021-2022 года пройдет под знаком нового бьюти-тренда, который предлагает быстрый и эффективный уход за кожей лица. Для того, чтобы защитить дерму от потери таких качеств, как эластичность, равномерный тон и рельеф, можно не скупать целые линейки косметической продукции, а ограничиться одним многофункциональным натуральным средством. Такой подход понравится не только женщинам, но и мужчинам, которые не привыкли тратить много времени на уходовые процедуры.

Почему для кожи мороз хуже солнце?

Низкая температура - настоящий стресс для дермы. На одном квадратном сантиметре нашей кожи находится три тепловых рецептора и около двадцати холодовых. Поэтому эпидермис более чувствителен к холоду, чем к ультрафиолету.

Как холодная погода влияет на состояние кожи:

из-за сухости дермы, недостаток жиров происходит истончение защитной липидной мантии;

перепады температуры резко снижают способность кожи вырабатывать эластин, коллаген и гиалуроновую кислоту - поэтому появляются микротрещины, которые долго заживают;

обезвоживания касается всех типов дермы, она начинает краснеть, шелушиться, появляется зуд.

Чтобы стимулировать работу сальных желез, умываться нужно теплой водой. Но одной воды будет недостаточно. Гели лучше отложить до лета, так как они обезвоживают эпидермис. Лучший вариант - муссы, пенки, гидрофильные масла и кокосовое масло.

Кокосовое масло для защиты и ухода за кожей лица

Уникальный природный состав кокосового масла привлек внимание к ней всех биохакеров, ЗОЖ-ников и людей, которые выбирают косметические продукты с максимально натуральным составом. В интернет-магазине Мейкап на странице: https://makeup.com.ua/categorys/534795/ представлена аптечная, профессиональная, органическая, нишевая и другая косметика, в составе которой есть кокос. Идеальный вариант - комбинированный продукт, потому что масло может закупоривать поры, если они есть, а у косметики с дополнительными ингредиентами сбалансированная формула.

Что выбрать:

Bielenda Hydra Care Cleansing Face Oil Coconut and - это масло с алоэ растворяет кожное сало, очищает поры и интенсивно увлажняет дерму;

Ligne St Barth Coconut Oil - борется с пигментными пятнами, смягчает эпидермис и восстанавливает барьерную функцию;

Mayur Coconut Oil с эфирным маслом лаванды - обладает антибактериальным действием, хорошо увлажняет, матирует дерму.

Для процедуры нужно нагреть масло в руках, хорошо помассировать лицо, смыть косметику водой. Умойтесь с кокосовым маслом и ваша кожа снова будет хорошо увлажнена, сиять чистотой и здоровьем!