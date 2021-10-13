Осенний бьюти-тренд, который понравится женщинам и мужчинам

Холодный сезон осень-зима 2021-2022 года пройдет под знаком нового бьюти-тренда, который предлагает быстрый и эффективный уход за кожей лица. Для того, чтобы защитить дерму от потери таких качеств, как эластичность, равномерный тон и рельеф, можно не скупать целые линейки косметической продукции, а ограничиться одним многофункциональным натуральным средством. Такой подход понравится не только женщинам, но и мужчинам, которые не привыкли тратить много времени на уходовые процедуры.
Низкая температура - настоящий стресс для дермы. На одном квадратном сантиметре нашей кожи находится три тепловых рецептора и около двадцати холодовых. Поэтому эпидермис более чувствителен к холоду, чем к ультрафиолету.
Чтобы стимулировать работу сальных желез, умываться нужно теплой водой. Но одной воды будет недостаточно. Гели лучше отложить до лета, так как они обезвоживают эпидермис. Лучший вариант - муссы, пенки, гидрофильные масла и кокосовое масло.
Уникальный природный состав кокосового масла привлек внимание к ней всех биохакеров, ЗОЖ-ников и людей, которые выбирают косметические продукты с максимально натуральным составом. В интернет-магазине Мейкап на странице: https://makeup.com.ua/categorys/534795/ представлена аптечная, профессиональная, органическая, нишевая и другая косметика, в составе которой есть кокос. Идеальный вариант - комбинированный продукт, потому что масло может закупоривать поры, если они есть, а у косметики с дополнительными ингредиентами сбалансированная формула.
Что выбрать:
Bielenda Hydra Care Cleansing Face Oil Coconut and - это масло с алоэ растворяет кожное сало, очищает поры и интенсивно увлажняет дерму;
Для процедуры нужно нагреть масло в руках, хорошо помассировать лицо, смыть косметику водой. Умойтесь с кокосовым маслом и ваша кожа снова будет хорошо увлажнена, сиять чистотой и здоровьем!