Осінній б’юті-тренд, який сподобається жінкам і чоловікам

Холодний сезон осені-зими 2021-2022 року пройде під знаком нового б’юті-тренду, який пропонує швидкий та ефективний догляд за шкірою обличчя. Для того, щоб захистити дерму від втрати таких якостей, як еластичність, рівномірний тон та рельєф, можна не скуповувати цілі лінійки косметичної продукції, а обмежитись одним багатофункціональним натуральним засобом. Такий підхід сподобається не тільки жінкам, а й чоловікам, які не звикли витрачати багато часу на доглядові процедури.
Низька температура – справжній стрес для дерми. На одному квадратному сантиметрі нашої шкіри знаходиться три теплових рецептори і близько двадцяти холодових. Тому епідерміс більш чутливий до холоду, ніж до ультрафіолету.
Щоб стимулювати роботу сальних залоз, вмиватися потрібно теплою водою. Але однієї води буде недостатньо. Гелі краще відкласти до літа, тому що вони зневоднюють епідерміс. Кращий варіант – муси, пінки, гідрофільні масла та кокосова олія.
Унікальний природний склад кокосової олії привернув увагу до неї усіх біохакерів, ЗОЖ-ників та людей, які обирають косметичні продукти з максимально натуральним складом. В інтернет-магазині МЕЙКАП на сторінці: https://makeup.com.ua/categorys/534795/ представлена аптечна, професійна, органічна, нішева та інша косметика, у складі якої є кокос. Ідеальний варіант – комбінований продукт, тому що олія може закупорювати пори, якщо вони є, а у косметики із додатковими інгредієнтами збалансована формула.
Що вибрати:
Для процедури потрібно нагріти олію в руках, добре помасажувати обличчя, змити косметику водою. Вмивайтеся із кокосовою олією і ваша шкіра знову буде гарно зволожена, сяяти чистотою та здоров’ям!