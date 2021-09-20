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Осеннее похолодание с дождями в половине областей: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Понедельник 20 сентября 2021 08:00
Осеннее похолодание с дождями в половине областей: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину пришло похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину пришло осеннее похолодание, а также дожди в половину областей. Сегодня в некоторых регионах температура воздуха опустится до +9 днем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди ожидаются в западных, северных, частично центральных и восточных областях. В южных регионах будет сухо.

Температура воздуха будет такая:

  • на западе страны днем +9+12, а ночью +5+8,
  • на севере днем +10+12, а ночью +6+10,
  • в центре днем +11+15, а ночью +6+8,
  • на востоке днем + 16 +19, а ночью+9 + 12,
  • на юге днем +16+19, а ночью +8+11.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +7+9.

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