Осеннее похолодание с дождями в половине областей: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украину пришло похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину пришло осеннее похолодание, а также дожди в половину областей. Сегодня в некоторых регионах температура воздуха опустится до +9 днем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Сегодня дожди ожидаются в западных, северных, частично центральных и восточных областях. В южных регионах будет сухо.
Температура воздуха будет такая:
- на западе страны днем +9+12, а ночью +5+8,
- на севере днем +10+12, а ночью +6+10,
- в центре днем +11+15, а ночью +6+8,
- на востоке днем + 16 +19, а ночью+9 + 12,
- на юге днем +16+19, а ночью +8+11.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +7+9.