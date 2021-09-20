Осіннє похолодання з дощами у половині областей: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україну прийшло похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україну прийшло осіннє похолодання, а також дощі у половину областей. Сьогодні в деяких регіонах температура повітря опуститься до +9 вдень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні дощі очікуються у західних, північних, частково центральних та східних областях. У південних регіонах буде сухо.
Температура повітря буде така:
- на заході країни вдень +9+12, а вночі +5+8,
- на півночі вдень +10+12, а вночі +6+10,
- у центрі вдень +11+15, а вночі +6+8,
- на сході вдень +16+19, а вночі +9+12,
- на півдні вдень +16+19, а вночі +8+11.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні очікуються дощі. Температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +7+9.