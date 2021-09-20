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Осіннє похолодання з дощами у половині областей: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 08:00
Осіннє похолодання з дощами у половині областей: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україну прийшло похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийшло осіннє похолодання, а також дощі у половину областей. Сьогодні в деяких регіонах температура повітря опуститься до +9 вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі очікуються у західних, північних, частково центральних та східних областях. У південних регіонах буде сухо.

Температура повітря буде така:

  • на заході країни вдень +9+12, а вночі +5+8,
  • на півночі вдень +10+12, а вночі +6+10,
  • у центрі вдень +11+15, а вночі +6+8,
  • на сході вдень +16+19, а вночі +9+12,
  • на півдні вдень +16+19, а вночі +8+11.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікуються дощі. Температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +7+9.

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