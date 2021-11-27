Без осечки. "Динамо" обыграло "Минай" и сохранило лидерство в УПЛ

"Минай" проиграл киевскому "Динамо" в поединке 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч закончился со счетом 0:2.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Динамо" активно начало игру, быстро создало голевой момент и открыло счет. В дальнейшем подопечные Мирчи Луческу играли более спокойно, впрочем, моменты создавали именно они, а не "Минай".
Во втором тайме закарпатцы провели ряд замен, по результатам которых начала действовать гораздо острее. У ворот стали возникать моменты, причем в некоторых ситуациях столичной команде откровенно везло. Такое развитие событий и опасность потери очков встряхнули киевлян.
Вплоть до финального свистка футболисты "Динамо" преимущественно контролировали игру, в результате чего удвоили счет перед финальным свистком.