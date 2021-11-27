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Без осечки. "Динамо" обыграло "Минай" и сохранило лидерство в УПЛ

Автор: Игорь Литвиненко

"Минай" проиграл киевскому "Динамо" в поединке 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч закончился со счетом 0:2.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Динамо" активно начало игру, быстро создало голевой момент и открыло счет. В дальнейшем подопечные Мирчи Луческу играли более спокойно, впрочем, моменты создавали именно они, а не "Минай".

Во втором тайме закарпатцы провели ряд замен, по результатам которых начала действовать гораздо острее. У ворот стали возникать моменты, причем в некоторых ситуациях столичной команде откровенно везло. Такое развитие событий и опасность потери очков встряхнули киевлян.

Вплоть до финального свистка футболисты "Динамо" преимущественно контролировали игру, в результате чего удвоили счет перед финальным свистком.

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ДинамоУПЛ