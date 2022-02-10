UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ОСБЕ зафиксировали на полигонах Донбасса более ста танков

Автор: Анна Полисученко

СММ ОБСЕ зафиксировала 102 танка на трех полигонах российских оккупационных войск. Их заметили наблюдатели в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, размещенных вне выделенных мест хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет №30/2022.

"За линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, Миссия зафиксировала 102 танка на трех полигонах у Покровки, Круглика и Тернового", - говорится в отчете.

В частности, 5 февраля в ходе воздушного наблюдения было обнаружено 17 танков неустановленного типа на полигоне вблизи Покровки, где также размещались 17 боевых бронированных машин.

В тот же день наблюдатели зафиксировали 27 танков на полигоне у Круглика и 9 - на полигоне у Тернового.

Кроме того, на полигоне вблизи Тернового 7 февраля беспилотник СММ обнаружил 49 танков (Т-72 ​​- 39 единиц, Т-64 - 10 единиц).

Отмечается, что на этом полигоне российских оккупационных войск также находились реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и десять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенных с нарушением линий отвода.

Ранее мы писали, что глава ОБСЕ прилетит в Украину перед визитом в РФ. Посетит Киев и Донбасс.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ