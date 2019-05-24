Осака может потерять первую строчку рейтинга WTA по итогам Roland Garros

Японская теннисистка Наоми Осака может покинуть первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после турнира Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Об этом сообщается на сайте организации.

Захватить лидерство могут четыре теннисистки - чешки Каролина Плишкова, Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и немка Анжелика Кербер. Осака останется на вершине лишь в случае выхода в финал.

Матчи основной сетки начнутся 26 мая. На турнире сыграют украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые за два года опустилась ниже 8 места в рейтинге WTA. Чемпионка турнира серии Premier5 в Риме 2017 и 2018 годов не смогла защитить титул.