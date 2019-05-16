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Осака залишиться першою ракеткою світу за підсумками турніру в Римі

Новини » Спорт    16.05.2019 - 20:40
Осака залишиться першою ракеткою світу за підсумками турніру в Римі
Фото: Наомі Осака (wtatennis.com)

Халеп не змогла подолати бар'єр другого кола

Японська тенісистка Наомі Осака збереже лідерство в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками турніру серії Premier 5 в Римі (Італія). Про це повідомляється на сайті організації.

Це стало відомо після того, як її переслідувач - румунка Симона Халеп - програла в другому колі чешці Маркеті Вондроушової з рахунком 6:2, 5:7, 3:6.

Халеп могла обійти Наомі в рейтингу в разі завоювання титулу. При цьому румунці потрібно було, щоб японка не дійшла до чвертьфіналу.

Наомі очолила рейтинг після завоювання титулу на Відкритому чемпіонаті Австралії в січні 2019 року.

У 2018 та 2017 років роках переможницею турніру в Римі була Еліна Світоліна. Однак цьогоріч українська тенісистка не змогла подолати стартовий бар'єр і захистити титул.

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