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Без осадков и похолодание до -13: прогноз погоды на завтра

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 13 февраля, на всей территории Украины будет без осадков. Однако ночью температура воздуха опуститься до -13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра ночью и днем во всех областях страны будет без осадков.

На западе температура воздуха ночью будет колебаться от -6 -13 градусов, а днем прогнозируется +3 +8 градусов. Также ожидается ветер, скорость которого составит 5-10 м/с.

На севере температура воздуха ночью ожидается в пределах -5 -9 градусов, а днем -1 +2 градусов.

В восточных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до -9, а днем -1 +5. На юге страны температура воздуха ночью -3 -7, а днем +3 +6.

В центральных регионах температура воздуха ночью составит -5 -8 градусов, а днем +2 +6.

Погода в Киеве

В воскресенье в столице также будет без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться в пределах -5 -7 градусов, а днем +2 +4.

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Погода в Украине