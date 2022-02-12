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Без опадів і похолодання до -13: прогноз погоди на завтра

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 13 лютого, на всій території України буде без опадів. Однак вночі температура повітря опуститися до -13 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра вночі та вдень у всіх областях країни буде без опадів.

На заході температура повітря вночі коливатиметься від -6 -13 градусів, а вдень прогнозується +3 +8 градусів. Також очікується вітер, швидкість якого складе 5-10 м / с.

На півночі температура повітря вночі очікується в межах -5 -9 градусів, а вдень -1 +2 градусів.

У східних областях температура повітря вночі коливатиметься від -5 до -9, а вдень -1 +5. На півдні країни температура повітря вночі -3 -7, а вдень +3 +6.

У центральних регіонах температура повітря вночі становитиме -5 -8 градусів, а вдень +2 +6.

Погода в Києві

У неділю в столиці також буде без опадів. Швидкість вітру складе 5-10 м / с.

Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах -5 -7 градусів, а вдень +2 +4.

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Погода в Україні