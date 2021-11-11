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Без осадков, но с ночными морозами до -8: прогноз погоды на сегодня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 ноября в Украине ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью ударят морозы до -8, а днем ожидается до +12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях днем ожидается до +8 +12 градусов, ночью мороз от -1 до -5.

На севере страны днем столбики термометра покажут +4 +9, а ночью -1 -4.

В восточных областях синоптики прогнозируют днем + 2 + 5, ночью -5 -8.

На юге страны температура воздуха днем составит +5 +10, ночью -1 -4.

В центре страны столбики термометра днем покажут +4 +8, а ночью упадут до -1 -5.

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируется сухая погода. Днем синоптики прогнозируют до + 5 + 7 градусов, ночью -1 -3.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр