Без осадков, но с ночными морозами до -8: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 11 ноября в Украине ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью ударят морозы до -8, а днем ожидается до +12 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В западных областях днем ожидается до +8 +12 градусов, ночью мороз от -1 до -5.
На севере страны днем столбики термометра покажут +4 +9, а ночью -1 -4.
В восточных областях синоптики прогнозируют днем + 2 + 5, ночью -5 -8.
На юге страны температура воздуха днем составит +5 +10, ночью -1 -4.
В центре страны столбики термометра днем покажут +4 +8, а ночью упадут до -1 -5.
Сегодня в столице прогнозируется сухая погода. Днем синоптики прогнозируют до + 5 + 7 градусов, ночью -1 -3.