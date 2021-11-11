Без опадів, але з нічними морозами до -8: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 11 листопада в Україні очікується малохмарна та суха погода. Вночі вдарять морози до -8, а вдень очікується до +12 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У західних областях вдень очікується до +8 +12 градусів, вночі мороз від -1 до -5.
На півночі країни вдень стовпчики термометра покажуть +4 +9, а вночі -1 -4.
У східних областях синоптики прогнозують вдень +2 +5, вночі -5 -8.
На півдні країни температура повітря вдень становитиме +5 +10, вночі -1 -4.
У центрі країни стовпчики термометра вдень покажуть +4 +8, а вночі впадуть до -1 -5.
Сьогодні в столиці прогнозується суха погода. Вдень синоптики прогнозують до +5 +7 градусів, вночі -1 -3.