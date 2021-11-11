RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Без опадів, але з нічними морозами до -8: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 листопада в Україні очікується малохмарна та суха погода. Вночі вдарять морози до -8, а вдень очікується до +12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях вдень очікується до +8 +12 градусів, вночі мороз від -1 до -5.

На півночі країни вдень стовпчики термометра покажуть +4 +9, а вночі -1 -4.

У східних областях синоптики прогнозують вдень +2 +5, вночі -5 -8.

На півдні країни температура повітря вдень становитиме +5 +10, вночі -1 -4.

У центрі країни стовпчики термометра вдень покажуть +4 +8, а вночі впадуть до -1 -5.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці прогнозується суха погода. Вдень синоптики прогнозують до +5 +7 градусів, вночі -1 -3.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніУкргидометцентр