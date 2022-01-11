Без опадів і мороз до -15: прогноз погоди на завтра
У середу, 12 січня, практично на всій території України опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від -2 до -15 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Погоду в Україні завтра визначить периферія антициклону Bernhard. Він принесе арктичний холод і посилення морозів. У більшості регіонів опади не очікуються. Вночі сніг пройде в Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також Криму.
Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. На дорогах місцями ожеледиця
Температура повітря 12 січня становитиме:
- на заході вдень від -3 до -11, вночі від -9 до -15;
- на півночі вдень від -11 до -13, вночі від -13 до -15;
- на сході вдень від -5 до -10, вночі від -7 до -13;
- на півдні вдень від -2 до -6, вночі від -3 до -8;
- у центрі вдень від -9 до -13, вночі від -10 до -13.
Фото: погода в Україні 12 січня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У Києві завтра опади не очікуються. Температура повітря в нічний і денний час буде перебувати в межах від -13 до -15 градусів.
Фото: погода в Києві 12 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди в Україні у найближчі три дні. На старий Новий Рік очікуються морози до -19 градусів.