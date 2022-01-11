ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Без опадів і мороз до -15: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Київ, Вівторок 11 січня 2022 20:00
Без опадів і мороз до -15: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні на 12 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У середу, 12 січня, практично на всій території України опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від -2 до -15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Погоду в Україні завтра визначить периферія антициклону Bernhard. Він принесе арктичний холод і посилення морозів. У більшості регіонів опади не очікуються. Вночі сніг пройде в Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також Криму.

Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. На дорогах місцями ожеледиця

Температура повітря 12 січня становитиме:

  • на заході вдень від -3 до -11, вночі від -9 до -15;
  • на півночі вдень від -11 до -13, вночі від -13 до -15;
  • на сході вдень від -5 до -10, вночі від -7 до -13;
  • на півдні вдень від -2 до -6, вночі від -3 до -8;
  • у центрі вдень від -9 до -13, вночі від -10 до -13.

Без опадів і мороз до -15: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 12 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві завтра опади не очікуються. Температура повітря в нічний і денний час буде перебувати в межах від -13 до -15 градусів.

Без опадів і мороз до -15: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві 12 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди в Україні у найближчі три дні. На старий Новий Рік очікуються морози до -19 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Укргидометцентр
NEWS
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
DAILY
Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити