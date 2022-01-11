Без опадів і мороз до -15: прогноз погоди на завтра

У середу, 12 січня, практично на всій території України опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від -2 до -15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Погоду в Україні завтра визначить периферія антициклону Bernhard. Він принесе арктичний холод і посилення морозів. У більшості регіонів опади не очікуються. Вночі сніг пройде в Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також Криму.

Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. На дорогах місцями ожеледиця

Температура повітря 12 січня становитиме:

на заході вдень від -3 до -11, вночі від -9 до -15;

на півночі вдень від -11 до -13, вночі від -13 до -15;

на сході вдень від -5 до -10, вночі від -7 до -13;

на півдні вдень від -2 до -6, вночі від -3 до -8;

у центрі вдень від -9 до -13, вночі від -10 до -13.

Фото: погода в Україні 12 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві завтра опади не очікуються. Температура повітря в нічний і денний час буде перебувати в межах від -13 до -15 градусів.

Фото: погода в Києві 12 січня (meteo.gov.ua)