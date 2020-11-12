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Без осадков и до +9 градусов: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 12 ноября 2020 08:00
Без осадков и до +9 градусов: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Погода в Украине 12 ноября будет прохладной и без осадков. Температура воздуха местами поднимется до +9 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Столбики термометров покажут самую высокую температуру в южных регионах.

В западных областях температура воздуха днем составит от +5 до +7 тепла, а ночью от 0 до +4.

В центральных и северных областях температура воздуха днем прогреется до +3 +7, а ночью она опустится до -1 +2 градуса.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +2 +9 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут -2 +5 градусов.

Без осадков и до +9 градусов: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +6, а ночью от -1 до +2.

Без осадков и до +9 градусов: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине принесет первый снег уже до конца этой недели.

Кроме того, РБК-Украина ранее писало, что в ноябре в стране будут резкие перепады температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов - от +24 до -24 градусов. При этом ноябрь будет холодным, дождливым и мрачным.

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