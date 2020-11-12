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Без опадів і до +9 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Четвер 12 листопада 2020 08:00
Без опадів і до +9 градусів: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Погода в Україні 12 листопада буде прохолодною та без опадів. Температура повітря місцями підніметься до +9 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій території України буде спостерігатись мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть найвищу температуру у південних регіонах.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +5 до +7 тепла, а вночі від 0 до +4.

У центральних та північних областях температура повітря вдень прогріється до +3 +7, а вночі вона опуститься до -1 +2 градуси.

У південних та східних областях температура повітря вдень буде в межах +2 +9 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть -2 +5 градусів.

Без опадів і до +9 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Київській області та у столиці сьогодні очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +6, а вночі від -1 до +2.

Без опадів і до +9 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні принесе перший сніг вже до кінця цього тижня.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що в листопаді в країні будуть різкі перепади температури. Середньомісячна амплітуда може скласти 48 градусів - від +24 до -24 градусів. При цьому листопад буде холодним, дощовим і похмурим.

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