UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Без осадков, но до -7 градусов. Завтра Украину накроет антициклон

Автор: Иванна Шовкун

В четверг, 11 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон TILDA. Потому осадков на территории страны не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

По данным синоптиков, в Украине будет преобладать малооблачная и стабильная погода. Однако уже в ближайшую ночь в большинстве областей прогнозируют мороз до -7 градусов за Цельсием в восточных областях. В остальных регионах столбики термометров ночью покажут -2...-4 градуса.

Днем температура воздуха будет на несколько градусов выше. В среднем будет +8 градусов. 3...5 выше нуля обещают в восточных областях, а в западных - 7...11 градусов тепла.

Фото: 11 ноября в Украине ночью ожидается мороз (Укргидрометцентр)

Осадков 11 ноября не прогнозируют. Ветер южный, 5-10 м/с.

Фото: погоду в стране будет определять антициклон TILDA (Укргидрометцентр)

Напомним, в Карпатах резко похолодало. В горах температура воздуха опустилась до -2 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине