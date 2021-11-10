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Без опадів, але до -7 градусів. Завтра Україну накриє антициклон

Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 11 листопада, погоду в Україні визначатиме антициклон TILDA. Тому опадів на території країни не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

За даними синоптиків, в Україні переважатиме малохмарна та стабільна погода. Проте вже найближчої ночі у більшості областей прогнозують мороз до -7 градусів за Цельсієм у східних областях. В решті регіонів стовпчики термометрів вночі покажуть -2...-4 градуси.

Вдень температура повітря буде на декілька градусів вищою. У середньому буде 8 градусів. 3...5 вище за нуль обіцяють у східних областях, а в західних - 7...11 градусів тепла.

Фото: 11 листопада в Україні вночі очікується мороз (Укргідрометцентр)

Опадів 11 листопада не прогнозують. Вітер південний, 5-10 м/с.

Фото: погоду в країні визначатиме антициклон TILDA (Укргідрометцентр)

Нагадаємо, у Карпатах різко похолодало. У горах температура повітря опустилася до -2 градусів.

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