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Без осадков и до +17 днем: прогноз погоды на сегодня

Автор: Илона Свиридова

Погода в Украине сегодня будет сухой и теплой. Дневная температура воздуха местами поднимется до +17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе страны без осадков, днем от +12 до +15, ночью от -3 до +2. На севере днем от +11 до +14, ночью от +1 до +4.

В центральной части Украины сегодня переменная облачность, днем от +12 до +15, ночью от +1 до +5. На востоке днем от +11 до +15, ночью от +1 до +4.

Теплее всего будет на юге, здесь днем от +12 до +15, ночью от +4 до +9. В оккупированном Крыму днем до +17.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность, днем от +12 до +14, ночью от +2 до +4. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало прогноз погоды на длинные выходные до 17 октября.

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ГидрометцентрПогода в Украине