Без опадів і до +17 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода в регіонах

На заході країни без опадів, вдень від +12 до +15, вночі від -3 до +2. На півночі вдень від +11 до +14, вночі від +1 до +4.

У центральній частині України сьогодні мінлива хмарність, вдень від +12 до +15, вночі від +1 до +5. Насході вдень від +11 до +15, вночі від +1 до +4.

Найтепліше буде на півдні, тут вдень від +12 до +15, вночі від +4 до +9. В окупованому Криму вдень до +17.

Фото: погода в Україні

Погода в Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень від +12 до +14, вночі від +2 до +4. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві