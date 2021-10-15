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Без опадів і до +17 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Ілона Свиридова

Погода в Україні сьогодні буде сухою і теплою. Денна температура повітря місцями підніметься до +17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході країни без опадів, вдень від +12 до +15, вночі від -3 до +2. На півночі вдень від +11 до +14, вночі від +1 до +4.

У центральній частині України сьогодні мінлива хмарність, вдень від +12 до +15, вночі від +1 до +5. Насході вдень від +11 до +15, вночі від +1 до +4.

Найтепліше буде на півдні, тут вдень від +12 до +15, вночі від +4 до +9. В окупованому Криму вдень до +17.

Фото: погода в Україні

Погода в Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень від +12 до +14, вночі від +2 до +4. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало прогноз погоди на довгі вихідні до 17 жовтня.

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