Без осадков и до -11 ночью: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сохраняются морозы (pixabay.com)

Погода в Украине сегодня, 7 декабря, будет холодной, осадков не ожидается. Теплее всего будет в Закарпатской области, где ожидается до +11.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

Сегодня днем на западе, юге и местами на севере Украины столбики термометра поднимутся выше нуля. В частности, в Закарпатской области днем от +9 до +11, в остальных регионах этой части страны максимум до +2. Такая же температура воздуха ожидается в Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму.

Ночью на востоке Украины температура опустится до -11, на севере и в центральных областях до -9. В целом по всей стране без осадков, ветер восточный и юго-восточный.

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня днем прогнозируют от -2 до -4. Ночью в Киеве термометры покажут от -6 до -8 мороза. Ожидается восточный ветер, 7-12 метров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что на 7 декабря в акватории Азовского моря объявлено штормовое предупреждение. Высота волн составит 1,5-2 метра, возможно быстрое обледенение судов. В портах Бердянска и Мариуполя ожидаются порывы ветра 25-30 метров в секунду.

В западных областях и Приазовье порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.