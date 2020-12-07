Без опадів і до -11 вночі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні зберігаються морози (pixabay.com)

Погода в Україні сьогодні, 7 грудня, буде холодною, опадів не очікується. Найтепліше буде в Закарпатській області, де очікується до +11.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах

Сьогодні вдень на заході, півдні та місцями на півночі України стовпчики термометра піднімуться вище нуля. Зокрема, у Закарпатській області вдень від +9 до +11, у інших регіонах цієї частини країни максимум до +2. Така ж температура повітря очікується в Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму.

Вночі на сході України температура знизиться до -11, на півночі і в центральних областях до -9. Загалом по всій країні без опадів, вітер східний та південно-східний.

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні вдень прогнозують від -2 до -4. Вночі в Києві термометри покажуть від -6 до -8 морозу. Очікується західний вітер, 7-12 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 7 грудня в акваторії Азовського моря оголошено штормове попередження. Висота хвиль складе 1,5-2 метри, можливе швидке обледеніння суден. У портах Бердянська і Маріуполя очікуються пориви вітру 25-30 метрів на секунду.

У західних областях та Приазов'ї пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.