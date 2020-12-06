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На Азове объявлено штормовое предупреждение, на западе будет сильный ветер

Воскресенье 06 декабря 2020 13:47
На Азове объявлено штормовое предупреждение, на западе будет сильный ветер
Фото: в Украине местами сильный ветер (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине местами ухудшится в ближайшие дни. В западных регионах и на Приазовье ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 6-7 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с. При этом высота волн составит 1,5-2 метра, возможно быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

В портах Бердянска и Мариуполя ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 1,3-1,5 метра (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, 7 декабря в западных областях и Приазовье прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре будет несколько периодов сильных холодов. Первый из них начался сегодня, 6 декабря, и продлится примерно до 9 числа. Второй будет ближе к концу месяца, местами ожидается до -25.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, часть страны заметет снегом уже во вторник, 8 декабря.

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