Без осадков и до +10 днем: прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды во всех областях

В течение 14 февраля на всей территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -2 до -7, днем - от +5 до +10 градусов.

В Карпатах завтра ожидается умеренная опасность схода снежных лавин (2 уровень). Они могут произойти в случае повышенных нагрузок в основном на крутых склонах. Синоптики отметили, что в целом ситуация благоприятная для похода в горы.

Фото: снеголавинная ситуация в Карпатах 14 февраля (meteo.gov.ua)

Температура воздуха 14 февраля по регионам:

на западе днем от +5 до +8, ночью от -3 до -5;

на севере днем от +3 до +5, ночью от -4 до -6;

на востоке днем от +2 до +5, ночью от -5 до -7;

на юге днем от +6 до +10, ночью от -2 до -4;

в центре днем от +3 до +7, ночью от -3 до -5.

Фото: погода в Украине 14 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве в течение 14 февраля осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -2 до -4 градусов, днем - от +4 до +6.

Фото: погода в Киеве 14 февраля (meteo.gov.ua)