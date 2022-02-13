Без опадів і до +10 вдень: прогноз погоди на завтра

У понеділок, 14 лютого, в Україні синоптики очікують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься від -7 до +10 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом 14 лютого на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -2 до -7, вдень - від +5 до +10 градусів.
У Карпатах завтра очікується помірна небезпека сходу снігових лавин (2 рівень). Вони можуть статися в разі підвищених навантажень в основному на крутих схилах. Синоптики зазначили, що в цілому ситуація сприятлива для походу в гори.
Фото: сніголавинна ситуація в Карпатах 14 лютого (meteo.gov.ua)
Температура повітря 14 лютого по регіонах:
Фото: погода в Україні 14 лютого (meteo.gov.ua)
У Києві протягом 14 лютого опади не очікуються. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -2 до -4 градусів, вдень - від +4 до +6.
Фото: погода в Києві 14 лютого (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше в ДСНС попередили про можливі підтоплення у низці регіонів через потепління.