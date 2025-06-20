Ось скільки часу треба бути на природі для зміцнення здоров'я та зменшення стресу

Скільки часу потрібно перебувати на природі?

Правило "20-5-3" визначає кількість часу, яку людина повинна проводити на природі, щоб зменшити стрес та покращити загальний стан здоров'я.

20 хвилин

Дослідники пропонують проводити 20 хвилин на природі, наприклад, у сусідньому парку, тричі на тиждень, щоб покращити когнітивні функції та знизити рівень гормонів стресу.

"20-хвилинна прогулянка міським ботанічним садом, може покращити когнітивні функції та пам’ять, а також покращити самопочуття. Але люди, які користувалися мобільним телефоном під час прогулянки, не відчули жодної з цих переваг", - повідомляє дослідження.

5 годин

Проведення принаймні п'яти годин на місяць у напівдикій природі, наприклад, у лісовому державному парку, може призвести до підвищення щастя та зниження стресу.

Опитування, проведене у Фінляндії у 2005 році, показало, що міські жителі почувалися краще, маючи принаймні п’ять годин перебування на природі на місяць, причому переваги зростали при більшому впливі. Вони також були більш схильні бути щасливішими та менше стресували у своєму повсякденному житті.

Після цього уряд Фінляндії профінансував ще одне дослідження у 2014 році, в якому вчені розмістили людей у ​​центрі міста, міському парку та лісистому державному парку.

Ті, хто гуляв у лісистому парку, почували себе більш розслабленими та відновленими, ніж ті, хто просто гуляв у скверах.

Три дні

Це вершина піраміди. Три - це кількість днів, яку ви повинні проводити щороку поза мережею на природі, в кемпінгу або орендуючи будиночок (з друзями чи самостійно). Три дні на рік без зв'язку з цивілізацією, у природному середовищі допоможуть перезавантажити мислення, підвищити креативність та зменшити вигорання.

Дослідження показало, що три дні на дикій природі підвищують креативність та здатність вирішувати проблеми. До речі, у ветеранів війни після знаходження в дикій природі зменшувався рівень ПТСР.