Будущий народный депутат от партии "Слуга народа", эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель назвал главные предпосылки для развития альтернативной энергетики, комментируя закон №10357 для решения проблемы с домашними солнечными станциями. Об этом он написал в своем Facebook.

"Президент Зеленский сегодня рассмотрит в подписи законопроект №10357, который решает проблему с ГСЭС! Домохозяйства смогут снова устанавливать станции до 30 кВт без ограничений. Это правильное решение в сложившейся ситуации. По сути, это статус-кво. Мы вернули те условия, которые были до принятия законопроекта о "зеленых" аукционах (законопроект № 8449-д)", - написал эксперт.

Будущий нардеп при этом отметил, что проблемы, которые надо решить, все еще остаются.

"Возвращение к статусу-кво, больший уровень поддержки малой возобновляемой генерации и ограничение злоупотреблений были предусмотрены законопроектом, поданным президентом Зеленским (законопроект № 10375)", - написал он.

Оржель отметил, что в новом парламенте ожидается работа над законопроектом о малой генерации, который должен дать ответ на следующие вопросы:

1) Как избежать злоупотреблений, так называемых гирлянд?

2) Какой горизонт для развития малой генерации после 2030 года?

3) Как обеспечить устойчивое развитие малой, распределенной, возобновляемой генерации до 1 МВт?

4) Как правильно внедрить механизмы стимулирования аккумуляции на уровне малой генерации для отпуска электрической энергии в часы, когда это больше всего нужно системе?

"Механизм стимулирования малой генерации должен стать доступным для каждого гражданина. Мы должны создать условия, когда украинцы без опасений смогут вкладывать свои сбережения в обеспечение своих домов чистой возобновляемой энергией", - добавил эксперт.