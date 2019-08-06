Майбутній народний депутат від партії "Слуга народу", експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу Олексій Оржель назвав головні передумови для розвитку альтернативної енергетики, коментуючи закон №10357 для вирішення проблеми з домашніми сонячними станціями. Про це він написав на своєму Facebook.

"Президент Зеленський сьогодні розгляне до підпису законопроект №10357, який вирішує проблему з ДСЕС! Домогосподарства зможуть знову встановлювати станції до 30 кВт без обмежень. Це правильне рішення у ситуації, що склалося. По суті, це статус-кво. Ми повернули ті умови, які були до прийняття законопроекту про "зелені" аукціони (законопроект № 8449-д)", - написав експерт.

Майбутній нардеп при цьому зазначив, що проблеми, які треба вирішити, все ще залишаються.

"Повернення до статусу-кво, більший рівень підтримки малої відновлюваної генерації та обмеження зловживань були передбачені законопроектом, поданим президентом Зеленським (законопроект № 10375)", - написав він.

Оржель зазначив, що у новому парламенті чекає робота над законопроектом про малу генерацію, який повинен дати відповідь на такі питання:

1) Як уникнути зловживань, так званих гірлянд?

2) Який горизонт розвитку для малої генерації після 2030 року?

3) Як забезпечити сталий розвиток малої, розподіленої, відновлюваної генерації до 1 МВт?

4) Як правильно впровадити механізми стимулювання акумуляції на рівні малої генерації для відпуску електричної енергії в години, коли це найбільше потрібно системі?

"Механізм стимулювання малої генерації повинен стати доступним для кожного громадянина. Ми повинні створити умови, коли українці без остраху зможуть вкладати свої заощадження в забезпечення своїх будинків чистою відновлюваною енергією", - додав експерт.