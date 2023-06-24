Oryx почав рахувати перші втрати під час бунту в РФ: у кого перевага

Дослідники OSINT-проекту Oryx розпочали підрахунок втрат техніки у збройному конфлікті ЗС РФ і ПВК "Вагнер". Наразі втрати регулярної російської армії значно більші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter OSINT.
У звіті спеціалістів вказано, що під час бойових дій проти найманців Пригожина російська армія втратила літак Ил-22, два вертольоти, призначених для радіоелектронної боротьби, один вертоліт Мі-35, бойову машину "Тигр" і військовий КамАЗ. "Вагнерівці" знищили авіацію, а машини захопили.
ПВК "Вагнер", за даними Oryx, втратила тільки один УАЗ.
Нагадаємо, між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.
Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.
Вчора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав з Ростова.
Після опівночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.
РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.
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