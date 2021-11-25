"Оружие любит тишину": Кулеба о повышении обороноспособности Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина сотрудничает с рядом стран в военно-технической сфере по поставкам оружия и оборудования. Он заверил, что ведутся дальнейшие шаги по усилению обороноспособности страны, но не считает целесообразным разглашать такие детали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.
"Оружие, как и деньги, любит тишину, поэтому дальнейшие детали разглашать не стану, хочу лишь заверить, что везде в мире мы, дипломаты, ищем и находим все то, что делает нашу армию сильнее, а значит сдерживает Россию от наступления", - рассказал Кулеба.
Отметим, министр также заявил, что ведущим партнером Украины, помогающим усиливать армию, остаются США. Он рассказал, какую военную поддержку от Америки уже получила Украина.
Напомним, глава МИД отметил, что Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессии Российской Федерации, чтобы не допустить новый этап войны.
Добавим, недавно в Украину прибыло судно Ocean Grand, которым из США доставили два патрульных катера типа Island. Они получили названия "Фастов" и "Суммы".