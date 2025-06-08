Орпо засудив Трампа за спроби послабити санкції Грема проти РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що спроби президента США Дональда Трампа пом'якшити законопроєкт про санкції проти РФ - є неправильним напрямком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Йдеться про законопроєкт, який анонсував сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Днями в The Wall Street Journal з'явилася інформація, що адміністрація Трампа намагається послабити антиросійські санкції, які перебувають на розгляді Сенату США.

"Я сподіваюся, що США (проголосують за нього - ред.) якомога швидше і без змін", - сказав Орпо журналістам на засіданні Національних зборів Коаліційної партії в Гельсінкі.

За словами прем'єра, пакет заходів, підготовлений сенатором Ліндсі Ґремом, є дуже сильним, і його потрібно ухвалювати зараз.

"Ми повинні прийняти рішення зараз. Нам потрібно змусити (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) сісти за стіл переговорів", - сказав Орпо.

Він також додав, що ЄС робить усе можливе, щоб зробити свій внесок.