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Орпо осудил Трампа за попытки ослабить санкции Грэма против РФ

Воскресенье 08 июня 2025 03:13
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Орпо осудил Трампа за попытки ослабить санкции Грэма против РФ Фото: Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что попытки президента США Дональда Трампа смягчить законопроект о санкциях против РФ - является неправильным направлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Речь идет о законопроекте, который анонсировал сенатор-республиканец Линдси Грэм. На днях в The Wall Street Journal появилась информация, что администрация Трампа пытается ослабить антироссийские санкции, которые находятся на рассмотрении Сената США.

"Я надеюсь, что США (проголосуют за него - ред.) как можно скорее и без изменений", - сказал Орпо журналистам на заседании Национального собрания Коалиционной партии в Хельсинки.

По словам премьера, пакет мер, подготовленный сенатором Линдси Гремом - очень сильный и его нужно принимать сейчас.

"Мы должны принять решение сейчас. Нам нужно заставить (российского диктатора Владимира Путина - ред.) сесть за стол переговоров", - сказал Орпо.

Он также добавил, что ЕС делает все возможное, чтобы внести свой вклад.

У Трампа хотят ослабить санкции против РФ

Напомним, по данным The Wall Street Journal, администрацию Трампа не устраивает законопроект Грэма в нынешнем виде.

В частности, из-за опасений, что настолько жесткие санкции могут помешать цели президента США по восстановлению отношений с РФ.

Как сообщалось, Грэму предлагали, чтоб американский лидер сам решил, против кого вводить санкции. Кроме того, администрация предложила заменить все формулировки с "должен" на "может".

Однако в офисе Грэма раскритиковали эти предложения. Там уточнили, что глав Белого дома и так может вводить санкции по своему усмотрению.

Отметим, что законопроект Грэма поддерживали уже большинство сенаторов. Документ предусматривает, что США введут 500% пошлины против тех стран, которые будут покинуть российскую нефть, уран и не только.

Также мы писали, что Трамп ответил, при каким условии введет новые санкции против РФ. По его словам, он сделает это, если посчитает необходимым.

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