Орпо осудил Трампа за попытки ослабить санкции Грэма против РФ
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что попытки президента США Дональда Трампа смягчить законопроект о санкциях против РФ - является неправильным направлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Речь идет о законопроекте, который анонсировал сенатор-республиканец Линдси Грэм. На днях в The Wall Street Journal появилась информация, что администрация Трампа пытается ослабить антироссийские санкции, которые находятся на рассмотрении Сената США.
"Я надеюсь, что США (проголосуют за него - ред.) как можно скорее и без изменений", - сказал Орпо журналистам на заседании Национального собрания Коалиционной партии в Хельсинки.
По словам премьера, пакет мер, подготовленный сенатором Линдси Гремом - очень сильный и его нужно принимать сейчас.
"Мы должны принять решение сейчас. Нам нужно заставить (российского диктатора Владимира Путина - ред.) сесть за стол переговоров", - сказал Орпо.
Он также добавил, что ЕС делает все возможное, чтобы внести свой вклад.
У Трампа хотят ослабить санкции против РФ
Напомним, по данным The Wall Street Journal, администрацию Трампа не устраивает законопроект Грэма в нынешнем виде.
В частности, из-за опасений, что настолько жесткие санкции могут помешать цели президента США по восстановлению отношений с РФ.
Как сообщалось, Грэму предлагали, чтоб американский лидер сам решил, против кого вводить санкции. Кроме того, администрация предложила заменить все формулировки с "должен" на "может".
Однако в офисе Грэма раскритиковали эти предложения. Там уточнили, что глав Белого дома и так может вводить санкции по своему усмотрению.
Отметим, что законопроект Грэма поддерживали уже большинство сенаторов. Документ предусматривает, что США введут 500% пошлины против тех стран, которые будут покинуть российскую нефть, уран и не только.
Также мы писали, что Трамп ответил, при каким условии введет новые санкции против РФ. По его словам, он сделает это, если посчитает необходимым.
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