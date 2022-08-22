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В ОРЛО пытаются начать "массовую мобилизацию": в разведке раскрыли детали

Фото: в ОРЛО пытаются начать "массовую мобилизацию" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В так называемой "ЛНР" оккупационные "власти" пытаются начать массовую мобилизацию уже с 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации разведчиков, во временно оккупированном городе Сватово в Луганской области так называемый “глава ЛНР” Леонид Пасечник анонсировал начало массовой мобилизации 1 сентября. Она будет проходить в два этапа:

  • мобилизация населения с паспортами "ЛНР" и РФ, а также тех, кто отвечает конкретным военно-учетным специальностям;
  • остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.

Также, по данным ГУР, в оккупированный Должанск (ранее - Свердловск) прибыли росгвардейцы для поиска и задержания дизертиров в рядах военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ. Они уже провели обыск главы оккупационной администрации Должанска коллаборанта Андрея Сухачева.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что Россия продолжает призывать мужчин из ОРДЛО для использования в наиболее горячих точках.

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