В ОРЛО пытаются начать "массовую мобилизацию": в разведке раскрыли детали

По информации разведчиков, во временно оккупированном городе Сватово в Луганской области так называемый “глава ЛНР” Леонид Пасечник анонсировал начало массовой мобилизации 1 сентября. Она будет проходить в два этапа:

мобилизация населения с паспортами "ЛНР" и РФ, а также тех, кто отвечает конкретным военно-учетным специальностям;

остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.

Также, по данным ГУР, в оккупированный Должанск (ранее - Свердловск) прибыли росгвардейцы для поиска и задержания дизертиров в рядах военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ. Они уже провели обыск главы оккупационной администрации Должанска коллаборанта Андрея Сухачева.