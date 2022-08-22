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В ОРЛО намагаються почати "масову мобілізацію": у розвідці розкрили деталі

Фото: в ОРЛО намагаються розпочати "масову мобілізацію" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У так званій "ЛНР" окупаційна "влада" намагається почати масову мобілізацію вже з 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідників, у тимчасово окупованому місті Сватове в Луганській області так званий "глава ЛНР" Леонід Пасічник анонсував початок масової мобілізації 1 вересня. Вона буде проходити в два етапи:

  • мобілізація населення з паспортами "ЛНР" і РФ, а також тих, хто відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;
  • решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Також, за даними ГУР, в окупований Довжанськ (раніше - Свердловськ) прибули росгвардійці для пошуку і затримання дизертирів в рядах військовослужбовців "Л/ДНР" і ЗС РФ. Вони вже провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли, що Росія продовжує закликати чоловіків з ОРДЛО для використання в найбільш гарячих точках.

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