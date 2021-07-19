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В ОРЛО острый дефицит питьевой воды. Оккупанты организовали подачу по графику

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Луганская область, Понедельник 19 июля 2021 21:38
В ОРЛО острый дефицит питьевой воды. Оккупанты организовали подачу по графику Фото: в ОРЛО зафиксировали дефицит питьевой воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На временно оккупированной территории Луганской области зафиксировали острый дефицит питьевой воды. Оккупанты критически ограничили поставки питьевой воды населению ОРЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции оккупированных территорий.

Как рассказали в министерстве, в оккупированном Хрустальном питьевую воду подают 1-2 раза в неделю или через день, в зависимости от района города. А на территории населенных пунктов Голубовское, Донецкое, Кировск - подача питьевой воды происходит только раз в неделю. В оккупированной Кадиевке питьевую воду подают частично раз в 2-3 дня.

"На территории г. Алчевск, где наблюдается один из наиболее загрязненных показателей питьевой воды, заявленное водоснабжение через день, однако, по имеющейся информации, оно отсутствует по несколько суток подряд", - добавили в Минреинтеграции.

Министерство подчеркивает, что аномальная жара может катастрофически ухудшить качество воды в ОРЛО, так как неравномерная подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространения инфекций среди населения.

"Оккупационные режимы РФ продолжают дерзко нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид", - заявили в министерстве.

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