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В ОРЛО гострий дефіцит питної води. Окупанти організували подачу по графіку

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Луганська область, Понеділок 19 липня 2021 21:38
В ОРЛО гострий дефіцит питної води. Окупанти організували подачу по графіку Фото: в ОРЛО зафіксували дефіцит питної води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

На тимчасово окупованій території Луганської області зафіксували гострий дефіцит питної води. Окупанти критично обмежили постачання питної води населенню ОРЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції окупованих територій.

Як розповіли в міністерстві, в окупованому Хрустальному питну воду подають 1-2 рази на тиждень або через день, залежно від району міста. А на території населених пунктів Голубівське, Донецьке, Кіровськ - постачання питної води відбувається тільки раз на тиждень. В окупованій Кадіївці питну воду подають частково раз на 2-3 дні.

"На території м. Алчевськ, де спостерігається один із найбільш забруднених показників питної води, заявлене водопостачання через день, однак, за наявною інформацією, воно відсутнє по декілька діб поспіль", - додали в Мінреінтеграції.

Міністерство наголошує, що аномальна спека може катастрофічно погіршити якість води в ОРЛО, бо нерівномірна подача призводить до застоювання, виникнення бактерій та поширення інфекцій серед населення.

"Окупаційні режими РФ продовжують зухвало порушувати всі норми міжнародного та міжнародного гуманітарного права, нехтують забезпеченням базових потреб людей та, по суті, здійснюють геноцид", - заявили в міністерстві.

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