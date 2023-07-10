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У Оріхові кількість жертв авіаудару РФ зросла до 5 осіб

Фото: у Оріхові кількість жертв авіаудару РФ зросла до 5 осіб (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кількість жертв унаслідок ворожого авіаудару, який було завдано росіянами по будівлі під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, зросла до 5 осіб.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко в ефірі національного телемарафону.

У понеділок, 10 липня, росіяни завдали удару по прифронтовому місті Оріхів, Запорізької області. Попередньо було відомо, що в результаті удару чотири людини загинули на місці.

"На жаль, уже п'ятеро (загиблих - ред.). Щойно дістали з-під завалів тіло ще одного чоловіка", - сказав Малашко.

Варто зауважити, раніше В МВС повідомили, що під завалами все ще можуть знаходитись три людини. А рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей.

Обстріли Запорізької області

Частина Запорізької області залишається тимчасово окупованою російськими військами від часу масштабного вторгнення. Окупанти, окупував Енергодар Запорізької області, обстрілюють і кілька населених пунктів у Дніпропетровській області, а саме Нікополь та Марганець. У цих районах окупанти часто використовують керовані авіабомби та авіаудари.

Під ударами РФ найчастіше перебувають Оріхів та Гуляйполе. Наприклад, 11 квітня, російські окупанти атакували Гуляйполе Запорізької області авіаційною керованою ракетою.

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Запорожская областьВійна Росії проти України