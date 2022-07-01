Ориентиры для Свитолиной. Топ-5 возвращений звезд в женский теннис

В мае тогда еще первая ракетка Украины Элина Свитолина раскрыла главную причину паузы в своей спортивной карьере. Счастливая жена французского теннисиста Гаэля Монфиса готовится стать матерью осенью.

Скептики из числа рядовых болельщиков уже успели списать украинку в тираж. Мол, на свой уровень уже не вернется. Но мир тенниса полон историй о победных возвращениях на корт мамочек с ракетками.

Ким Клейстерс

Бельгийка Ким Клейстерс – один из символов женского тура в "нулевых". Дебютировав в профессионалах в 1997 году, она очутилась в топе ориентировочно четыре года спустя. Первый турнир "Большого шлема" покорился Клейстерс в 2005-м. US Open она взяла после четырех поражений в финалах в Австралии, Париже (дважды) и США. А уже через два года бельгийка впервые объявила об уходе из тенниса.

Причина такого шага выяснилась быстро. В 2008 году Клейстерс родила дочь Джаду, а уже летом следующего года вернулась на корт во время подготовки к тому же Открытому чемпионату Соединенных Штатов. Форма теннисной мамы повергла в шок – она выбила нескольких представительниц топ-20 на турнирах в Цинциннати и Канаде.

Организаторы US Open выдали Клейстерс уайлд-кард, а она отблагодарила за доверие выходом в финал. Там ее соперницей стала Каролин Возняцки, но сопротивление польской датчанки было преодолено всего в двух сетах (7:5, 6:3). Дальше больше. В 2010 году Клейстерс повторила свой успех в США, а затем еще и триумфовала на Итоговом турнире WTA. Последний мэйджор покорился бельгийке в Австралии-2011, а в следующем году она остановилась всего в шаге от трофея.

Серена Уильямс

Уникален случай Серены Уильямс. Январь 2017 года, в финале Открытого чемпионата Австралии она сошлась со старшей сестрой – Винус. Но удивительной стала не победа в противостоянии, где победитель, как утверждают злые языки, определяет мать сестер. Впоследствии оказалось, что Серена триумфовала в Мельбурне на 8-й неделе беременности. Олимпия родилась в сентябре, а уже через полгода ее мама вернулась на корт.

Уже в 2018 году Уильямс-младшая дошла до двух финалов турниров "Большого шлема". На Уимблдоне она уступила немке Анжелике Кербер, а в решающем поединке US Open – Наоми Осаке. Еще через год Серена Уильямс снова оказалась в двух, на тех же мэйджорах. Но снова уступила – в этот раз Симоне Халеп и Бьянке Андрееску соответственно.

И хотя новый "Большой шлем" Уильямс пока не покорился (американка только что вылетела из Уимблдона-2022), но ее решимость повторить и превзойти рекорд Маргарет Корт (24 "шлема") подталкивает к мнению, что выигранный в 2020 году турнир в Оукленде далеко не самый престижный в списке триумфов после рождения дочери.

Маргарет Корт

Уильямс и легендарную Корт единит не только заочная борьба за звание рекордсменки турниров "Большого шлема" среди женщин. В расцвете спортивной карьеры австралийка родила первенца Даниэля (1972 г.). Но это не помешало Корт уже в следующем году триумфовать на трех (!) из четырех мэйджоров – в Австралии, Франции, США, а на Уимблдоне она выбыла в полуфинале. Более того, на тех же турнирах Корт победила еще и в парном разряде.

В 1974-м легендарная теннисистка родила второй раз – дочь Марику. В следующем же году она в последний раз победила на турнире "Большого шлема", завоевав титул в паре на US Open. 76-й Корт начала с вылета в четвертьфинале Australian Open, а затем узнала о третьей беременности, но вернулась в конце года и пробилась в финалы Токио и Мельбурна. Сезон-1977 мог принести австралийке новые вершины, но вскоре она забеременела и окончательно завершила карьеру.

Ивонн Гулагонг-Коули

Еще одна австралийка – Ивонн Гулагонг-Коули – на пик выступлений вышла в начале 70-х. На открытом чемпионате Австралии-1971 она дошла до финала, где проиграла соотечественнице Корт. Зато дальше в течение года триумфовала на "Роллан Гаррос" и Уимблдоне (реванш с Корт). Далее на два года затянулась темная полоса – 5 проигранных финалов "Большого шлема" и два вылета в полуфиналах. Но потом трижды подряд Гулагонг-Коули не имела равных на родине.

В мае 1977-го коренная австралийка родила девочку Келли. Но этот год имел еще одну особенность. Организаторы Australian Open провели два турнира – в январе и декабре. Гулагонг-Коули как раз успела набрать форму к концу года и в четвертый раз триумфовала перед родной публикой. А закрепила удачу победой и в парном разряде.

Еще один мэйджор покорился только в 1980-м – Уимблдон. Могла сразиться и в Открытом чемпионате США, где австралийке светил 4-й посев. Но микротравма и вторая беременность вынудили отказаться. С двумя детьми дома Гулагонг-Коули было уже не до тенниса, после нескольких перерывов она окончательно зачехлила ракетку в 1983 году.

Кара Блэк

Нетипичная зимбабвийка Кара Блэк справедливо считалась королевой парного разряда. Еще до 30 лет она успела триумфовать на пяти турнирах "Большого шлема" в паре с другими теннисистками. Любимым мэйджором африканки стал Уимблдон, где она побеждала трижды (2004, 2005, 2007). А ведь еще были 5 "шлемов" в миксте!..

В 2012 году Блэк стала мамой. Эксперты и фанаты уже собирались проститься с прославленной теннисисткой. Однако она решила вернуться на корт. Лучшим достижением на турнирах "Большого шлема" стал "лишь" полуфинал US Open в 2014 году. Но тогда же оформила победу в довольно престижном Итоговом турнире WTA парного разряда, где вместе с Саней Мирзой одолела дуэт китаянки Шуай и тайванки Шувэй.

Беременность для профессиональных теннисисток – отнюдь не гарантированный крест на карьере. Примеров успешных возвращений на корт в статусе мамочек на самом деле десятки, но не все побеждают на мэйджорах.

Тем не менее, каждый случай беременности в спорте уникален. Для кого-то новый статус становится вызовом для дальнейших свершений, для других – возможность полностью изменить мировоззрение. Какой путь выберет сильнейшая украинская теннисистка в истории узнаем уже в скором времени...